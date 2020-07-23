محطة مياه الفسطاط تحصل على شهادة الجودة TSM العالمية فى إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب.. صور

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حصول محطة تنقية مياه الشرب بالفسطاط على شهادة TSM العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب، بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة والتى تم حصولها على شهادة TSM وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة فى إنتاج مياه الشرب.





وأوضح، أن تأهيل محطة مياه الفسطاط للحصول على شهادة TSM جاء ضمن الإجراءات الفنية التى تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التوسعات تمت على عدة مراحل حيث ان الطاقة التصميمية للمحطة كانت مليون و١٠٠ ألف متر مكعب /يوم بينما اصبحت الطاقة الفعلية الحالية تصل إلى مليون و١٥٠ ألف مكعب/يوم، بزيادة قدرها ٥٠ ألف متر مكعب يوم.





وقال، المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم تنفيذ المراحل الأخير للتوسعات لتشمل إحلال وتجديد شامل للمرشحات والمروقات بالمحطة بالاضافة لاحلال وتجديد عدد 5 طلمبات مياه عكرة ضخمة وكذلك احلال وتجديد جميع بلوف الصرف بالمروقات لضمان تقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة لاقل معدلات ممكنة، كما شملت أعمال تأهيل المحطة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالكامل بجميع اجزاء المحطة وبجميع اقسامها لضمان بيئة عمل آمنة مائة بالمائة.









ومن جانبه، قال المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة، والمسئول عن منح شهادة TSM، أن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة حاليا بلغ 218 محطة، وتعد محطة مياه الفسطاط اول محطة كبيرة تحصل على الشهادة بعد جائحة الكورونا و يتم أيضا منح و تجديد شهادة بعض المحطات عن طريق الفيديو كونفرانس.





ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة الشكر للعاملين وجميع من ساهموا فى حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس.