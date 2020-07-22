التطورات الصحية لمختار مختار و 15 لاعبا بالإنتاج بعد الإصابة بـ كورونا .. فيديو

كشف أشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي، عن تطور حالات المصابين بفيروس كورونا، وتفاصيل الاصابات.





وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن الفريق كان مقرر إقامة معسكر وقبل الاتجاه اشتكى أحد اللاعبين من فقد حاسة الشم.





وتابع: قمنا بمسحة للكل قبل الاتجاه للمعسكر تفاجأنا بإصابة 18 شخصا من صفوف الفريق.





وأكمل: الإصابات عبارة عن 15 لاعبا و2 من الجهاز الفني بينهم مختار مختار، وأحد العاملين.





وأشار عامر الى أن، كل من صدرت عينته إيجابية سوف يتم عزله، ومن الواضح أن جميع المصابين لم يظهر عليهم أي أعراض.





واستمر: الحالات مستقرة بين اللاعبين والجهاز الفني وحالة مختار مختار جيدة ولم يظهر عليه اعراض وسوف نقوم بمسحة أخرى غداََ الجمعة على الفريق بالكامل السلبي والايجابي.



