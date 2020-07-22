نصر علام يطالب الخارجية باستدعاء السفير الإثيوبي.. فيديو

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إنه عقد بالأمس اجتماع مصغر لرؤساء القمة الأفريقية بحضور الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تم الاتفاق خلاله على نقاط رئيسية.









وأضاف نصر علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع على قناة تن ، أن هذه النقاط تتمثل في التالي؛ اتفاق قانوني ملزم لأطرافه حول قواعد تشغيل وملء سد النهضة، ووجود دمج لفض المنازعات ملزم للأطراف الثلاثة، و وجود مفاوضات بين الدول الثلاثة لاحقا لتنظيم استغلال نهر النيل لصالح شعوب المنطقة وهذه مكاسب الاجتماع .









، أن هذا الاجتماع يؤيد بقوة المطالب الرئيسية الحيوية لمصر والسودان ويخيب امل اثوبيا فيما قامت به من مماطلة وعدم التوصل الى اتفاقز وأوضح نصر علام الى









وتابع : أن الخارجية المصرية يجب عليها استدعاء السفير الإثيوبي واستنكار ما يتم من تصريحات إثيوبية في هذا الشأن لأن هذا يؤدي إلى تهديد استمرارية المفاوضات.







