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نصر علام يطالب الخارجية باستدعاء السفير الإثيوبي.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:32 م
نصر علام
نصر علام
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إنه عقد بالأمس اجتماع مصغر لرؤساء القمة الأفريقية بحضور الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تم الاتفاق خلاله على نقاط رئيسية.


وأضاف نصر علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع على قناة تن ، أن هذه النقاط تتمثل في التالي؛ اتفاق قانوني ملزم لأطرافه حول قواعد تشغيل وملء سد النهضة، ووجود دمج لفض المنازعات ملزم للأطراف الثلاثة، ووجود مفاوضات بين الدول الثلاثة لاحقا لتنظيم استغلال نهر النيل لصالح شعوب المنطقة وهذه مكاسب الاجتماع .


وأوضح نصر علام ، أن هذا الاجتماع يؤيد بقوة المطالب الرئيسية الحيوية لمصر والسودان ويخيب امل اثوبيا فيما قامت به من مماطلة وعدم التوصل الى اتفاقز


وتابع : أن الخارجية المصرية يجب عليها استدعاء السفير الإثيوبي واستنكار ما يتم من تصريحات إثيوبية في هذا الشأن لأن هذا يؤدي إلى تهديد استمرارية المفاوضات.


واستكمل : من الممكن ان يتم رفع هذه القضية الى مجلس الامن لاتخاذ مجرى ما وذلك لوجود دولة متعنتة ولا تسمع ولا تطيع أوامر الاتحاد الافريقي .
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