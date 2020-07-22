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رياضة

ياسر ريان: أتمنى تواجد حسام حسن في الأهلي.. والبدري قادر على النجاح مع المنتخب.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:59 م
ياسر ريان
ياسر ريان
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محمد رشاد
أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، حقق نتائج إيجابية مع الفريق، ويُعد علامة بارزة في تاريخ النادي.

ويُعد البرتغالي مانويل جوزيه، من أبرز المدربين الذين توجوا بالبطولات مع الأهلي سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، كما نجح في الحصول على برونزية كأس العالم مع الأحمر في كأس العالم للأندية.

وأضاف ياسر ريان خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت": "مانويل جوزيه حقق نتائج إيجابية مع الأهلي وعلامة بازرة في تاريخ النادي، وصنع إنجازا لنفسه مع الأهلي".

وتابع: "حزين بسبب حسام حسن وكنت أتمنى أن ينهي حياته في الأهلي ولا ينتقل للزمالك، لو كان انضم لناد آخر الأمور كانت ستكون أفضل مع الأهلي".

وواصل: "لو مكانه كنت لن أنضم للزمالك، هذا ليس تقليًلا من الزمالك هو ناد كبير ومحترم، تاريخ كله مع الأهلي وتنازلت عن حق كبير في المنصورة لكي أنضم للأهلي، وأتمنى أن أرى حسام حسن في الأهلي، ولكن هذا قرار مجلس الإدارة في النهاية".

واستكمل: "إبراهيم سعيد من أحسن اللاعبين الذين أتوا في مركزه، ولكنه كان مقصرا فى حق نفسه

وأضاف: "حسام البدري حقق إنجازات مع الأهلي والأندية الأخرى، حقه يتولى تدريب منتخب مصر، إيهاب جلال غير معتاد على الضغوطات في البطولات، وحسام حسن من وجهة نظري تم استبعاده من تدريب المنتخب بسبب عصبيته".

واختتم: "مروان محسن عليه ضغوطات كبيرة، ويجب على الجماهير أن تصبر عليه، هو يريد أن يكون هدافا ويجب أن يزيل الضغوطات من عليه، وتعاقدنا معه من الإسماعيلي وكان هداف الفريق".
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