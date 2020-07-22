لبنى عبد العزيز: ليس لدي أصدقاء من داخل الوسط الفني

اقرأ أيضا | رئيس الوزراء : أعداد الإصابة بكورونا تزايدت عقب فترة عيد الفطر

رئيس الوزراء: نجحنا بشكل مقبول للغاية في التعامل مع جائحة كورونا

وقالت لبنى عبد العزيز أنها تشعر بالاستياء من نظرة البعض للممثلين، على أنهم رعاة الإنحلال وهدم القيم، بالرغم من التناقض الكبير عند لقائهم وحرصهم على التقاط الصور معهم



كان قصر السينما قد كرم الفنانة لبنى عبد العزيز مؤخرا عن مجمل مشوارها الفني الطويل باعتبارها إحدى عمالقة الفن، فيما يأتي التكريم ضمن برنامج قصر السينما الشهري





أكدت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز أن علاقتها بجميع زميلاتها وزملائها بالوسط الفني جيدة وأنها حاولت طوال حياتها أن تنأى بنفسها عن أى مشكلات تذكر، مشيرة في الوقت نفسه أنها لا تمتلك صداقات حقيقية إلا من خارجه.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": طوال عمري أفضل الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فلا أحب الخروج دون داعي أو الحفلات والسهر المتكرر، ومنشغلة بمقالاتي وبرنامجي الإذاعي القراءة في الشأن العام.