AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لبنى عبد العزيز: ليس لدي أصدقاء من داخل الوسط الفني

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:15 م
لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز
Advertisements
محمد نبيـل
أكدت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز أن علاقتها بجميع زميلاتها وزملائها بالوسط الفني جيدة وأنها حاولت طوال حياتها أن تنأى بنفسها عن أى مشكلات تذكر، مشيرة في الوقت نفسه أنها لا تمتلك صداقات حقيقية إلا من خارجه.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": طوال عمري أفضل الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فلا أحب الخروج دون داعي أو الحفلات والسهر المتكرر، ومنشغلة بمقالاتي وبرنامجي الإذاعي القراءة في الشأن العام.


وقالت لبنى عبد العزيز أنها تشعر بالاستياء من نظرة البعض للممثلين، على أنهم رعاة الإنحلال وهدم القيم، بالرغم من التناقض الكبير عند لقائهم وحرصهم على التقاط الصور معهم

كان قصر السينما قد كرم الفنانة لبنى عبد العزيز مؤخرا عن مجمل مشوارها الفني الطويل باعتبارها إحدى عمالقة الفن، فيما يأتي التكريم ضمن برنامج قصر السينما الشهري 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد: عمرى ما شربت سيجارة

في ذكرى ميلاد الرجل الأرستقراطي.. أحمد علام "رفض زواج إنجي من علي في رد قلبي"

ترشيحاتنا

بعد 8 سنوات من عدم الإنجاب.. قرية ترحب بميلاد أول طفل على أرضها

شعبة المجوهرات: ارتفاع أسعار الذهب مستمر حتى نهاية العام لهذه الأسباب

كل يوم هكلمكم عليه.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين عن تركيب ملصق المرور

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

الحكومة تقرر استمرار منع إقامة الأفراح فى الفنادق والشوارع.. فيديو

التطورات الصحية لمختار مختار و 15 لاعبا بالإنتاج بعد الإصابة بـ كورونا .. فيديو

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح