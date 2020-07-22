لبنى عبد العزيز: ليس لدي أصدقاء من داخل الوسط الفني

أكدت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز أن علاقتها بجميع زميلاتها وزملائها بالوسط الفني جيدة وأنها حاولت طوال حياتها أن تنأى بنفسها عن أى مشكلات تذكر، مشيرة في الوقت نفسه أنها لا تمتلك صداقات حقيقية إلا من خارجه.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": طوال عمري أفضل الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فلا أحب الخروج دون داعي أو الحفلات والسهر المتكرر، ومنشغلة بمقالاتي وبرنامجي الإذاعي القراءة في الشأن العام.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": طوال عمري أفضل الجلوس في المنزل قدر الإمكان، فلا أحب الخروج دون داعي أو الحفلات والسهر المتكرر، ومنشغلة بمقالاتي وبرنامجي الإذاعي القراءة في الشأن العام.