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أوقاف الجيزة تحقق ألفي صك في مشروع صكوك الأضاحي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:51 م
أوقاف الجيزة تحقق
أوقاف الجيزة تحقق ألفي صك في مشروع صكوك الأضاحي
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف الجيزة من تحقيق الألفى صك الثانية والثالثة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لترتفع حصيلة مبيعاتها من صكوك أضاحي الأوقاف إلى 3055 صكًّا خلال هذا العام 1441هـ.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الجيزة لتحصيلهم 2000 صك ضمن مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة، علمًا بأن هذه المكافأة تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 2000 صك الجديدة في موعد أقصاه الأحد 26/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما أعلنت الوزارة عن تمكن مديرية أوقاف الإسكندرية ، من تحقيق الألفي صك الثانية والثالثة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لترتفع حصيلة مبيعاتها من صكوك أضاحي الأوقاف إلى 3541 صكًّا خلال هذا العام 1441هـ.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية لتحصيلهم 2000 صك ضمن مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة، علمًا بأن هذه المكافأة تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 2000 صك الجديدة في موعد أقصاه الأحد 26/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

 كما حققت مديرية أوقاف بني سويف الــ 500 صك الثانية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ ، وقرر  وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف.

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