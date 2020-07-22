كل يوم هكلمكم عليه.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين عن تركيب ملصق المرور









وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أى مواطن ستسرق منه السيارة سيسهل لرجال الداخلية الوصول لها.









وأوضح أحمد موسى، أن الداخلية أعطت 3 أشهر مهلة لأصحاب السيارات لـ تركيب الملصق الإلكتروني.









ولفت أحمد موسى، إلى أن هذا الملصق سيتيح للمواطن معرفة الطرق المزدحمة، وأيضا فى حالة ارتكاب مخالفة؛ يتم الوصول له.









وأشار أحمد موسى، إلى أن هذا الأمر مهم للجميع، ولذلك " لو سمحتم سارعوا لتركيب الملصق، والمواطن الذى يمتلك لوحة قديمة عليه أن يغيرها قبل فوات الأوان".









وتابع موسى : " انا كل يوم هتكلم معاكم فى الموضوع ده عشان الكل يركب الملصق ".