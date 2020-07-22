شاهد.. سقوط مراسل قناة الإخبارية بسبب لهيب الشمس في السعودية

سقط مراسل قناة الإخبارية السعودية عبدالله الغامدى طريحا على الأرض أثناء تأدية عمله وهو يجرى لقاء مع أحد المسؤولين بأمانة جدة.





واطمأن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في اتصال هاتفي، على صحة عبدالله الغامدي، الذي فقد الوعي اليوم، أثناء إجرائه لقاء على الهواء، حول الاحترازات التي تقدمها المسالخ بأمانة محافظة جدة لمرتاديها.





وكانت قناة "الإخبارية" قد أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن لهيب الشمس أسقط مراسلها في جدة عبدالله الغامدي، أثناء لقائه مع مدير المسالخ بأمانة محافظة جدة رائد المطيري، قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على

سلامته.





وتشهد المملكة العربية السعودية طقسا حارا تخطت درجاته الـ 50 مئوية؛ لتصبح بعض مناطقه من أشد مناطق الحرارة على مستوي العالم .