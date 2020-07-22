AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. سقوط مراسل قناة الإخبارية بسبب لهيب الشمس في السعودية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:37 م
سقوط مراسل الاخبارية
سقوط مراسل الاخبارية أثناء تأديه عمله بسبب الشمس
Advertisements
ميس رضا

سقط مراسل قناة الإخبارية السعودية عبدالله الغامدى طريحا على الأرض أثناء تأدية عمله وهو يجرى لقاء مع أحد  المسؤولين بأمانة جدة.


 

واطمأن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في اتصال هاتفي، على صحة  عبدالله الغامدي، الذي فقد الوعي اليوم، أثناء إجرائه لقاء على الهواء، حول الاحترازات التي تقدمها المسالخ بأمانة محافظة جدة لمرتاديها.


 

وكانت قناة "الإخبارية" قد أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن لهيب الشمس أسقط مراسلها في جدة عبدالله الغامدي، أثناء لقائه مع مدير المسالخ بأمانة محافظة جدة رائد المطيري، قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على

 سلامته.


وتشهد المملكة العربية السعودية طقسا حارا تخطت درجاته الـ 50 مئوية؛ لتصبح بعض مناطقه من أشد مناطق الحرارة على مستوي العالم 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراسلو إكسترا يظهرون على الهواء بملابس تحمل صور الشهداء.. فيديو

118 سعوديا يحصلون على وسام الملك سلمان.. ماذا فعلوا؟

السعودية تعود للحياة.. 1500 مسجد تفتح أبوابها للمصلين في مكة المكرمة.. فيديو

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري

صورة ناهد السباعي تتصدر التريند بعد نزولها حمام السباحة بـ حلة محشي

بفستان مطرز يكشف جمالها.. أنغام تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

منقذ أستون فيلا .. تريزيجيه حديث الساعة في إنجلترا بعد إسقاط آرسنال.. ماذا قالت عنه الصحف؟

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح