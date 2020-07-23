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مرأة

لو هتمرن ابنك.. 6 نصائح لتأهيل طفلك بدنيا بشكل آمن

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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آية التيجي
يتسائل أغلب الآباء والأبناء عن التمارين الرياضية المناسبة لأطفالهم، وهل تفيد أجسامهم ام تضرها، والوقت والسن المناسب لممارسة هذه التمارين، كلها تساؤلات تتطرق إلى أذهان الآباء الذين يريدون المحافظة على لياقة الأطفال البدنية.

وعلق معتز القعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه تمارين الأطفال تختلف تمام عن ممارسة التمارين الرياضية المعتادة بالنسبة للكبار، حيث انها تختلف في التأهيل النفسي، ومن خلال التغذية المناسبة لهم في خلال مرحلة التدريب.


وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان هناك بعض النصائح والخطوات التي يجب ان تتخذ عند تدريب الأطفال، وتأهيل أجسامهم بدنيا، ومن أهمها:

1- الراحة النفسية مهمة للطفل مع المدرب الخاص به؛ حيث يستلزم يعطيه كلمات تحفيزية، وحتى عند التعليق على الأخطار يجب ان تصل للطفل بشكل سلس، ودون تنبيه أمام باقي الأطفال.

2- ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لسن الطفل، لتجنب حدوث الإصابات وتحبيب الطفل في التمارين.

3- يجب ان يراعي المدرب فرق جسم كل طفل، على ان يجعل كل طفل يمارس التمارين المناسبة لكل لوزنه طفل، وهو الذي يؤثر على سرعة الطفل والأداء في التمرين.

4- يجب ان يكون النظام الغذائى للأطفال متوازن، و يحتوى على جميع العناصر الهامة للجسم بدون حرمان الطفل من أكلات محددة، وذلك لأنهم في سن النمو واجسامهم تحتاج إلى جميع العناصر الغذائية.

5- يجب ان يولي المدرب التركيز الكامل مع الطفل في كل تمرين، وذلك حتى يتأكد بأنه يقوم بعمل التمرين بالشكل الصحيح.

6- تجنب استخدام الأطفال للأجهزة الرياضية، و تمارين الأيروبكس و تجنب التمرين بالأوزان الحرة
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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