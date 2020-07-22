حقيقة وجود ذهب مغشوش في مصر.. فيديو

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أ ن الصاغة المصريين لديهم القدرة الاحترافية من معرفة الذهب السليم من المغشوش، ولكن بعض التجار يشترون الذهب دون أن يفحصوه.









وأضاف نجيب خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه يتم شراء الذهب من شخصيات مجهولة مؤكدا أننا نحارب الغش بأساليب جديدة من أجل عدم تقليد الأختام.





أقرا أيضا





وتابع سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التاجر الذى اشترى مجموعة من الذهب المغشوش لا يستطيع أن يبيعه للمواطنين كونه لا يستطيع البيع إلا بفاتورة.









وأشار نادي نجيب إلى أ نه لا يوجد ذهب مغشوش فى مصر، مؤكدا أن تحذير الشعبة يقصد الذهب الذى يأتى من الخارج ويكون مقلدا ومغشوشا.







