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فن

تريند الزمن الجميل.. مشهد لـ شمس البارودي أثار غضبها بعد الاعتزال.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:50 م
شمس البارودي
شمس البارودي
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نبيل العدوي
عرضت القناة الرسمية لموقع صدى البلد الإخباري على اليوتيوب حلقة جديدة من برنامج "تريند الزمن الجميل" الذي يقدمه الزميل خالد جمال، ويرصد من خلاله حكايات وقصصا من الزمن الجميل.

شهدت الحلقة فقرة عن الفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي أثار غضبها عرض مشهد لها من أحد أفلامها القديمة، فقررت التفاوض مع منتجي كل أفلامها على شرائها وعدم عرضها.

المفاوضات بين شمس البارودي من ناحية والمنتجين من ناحية أخرى فشلت ولم تستطع الفنانة التي أعلنت اعتزالها عام 1982 بعد عودتها من العمرة التخلص من تاريخها الفني وكان في معظمه بأدوار الإغراء والإثارة.

اضطرت شمس البارودي لنشر إعلان مدفوع الأجر في إحدى الصحف القومية، أوضحت من خلاله أن الأفلام التي تعرض لها حاليا او مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة. 

كما أعلنت أنها اعتزلت الفن نهائيا منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة .. واختتمت شمس البارودي إعلانها بجملة "حسـبي الله ونعـم الوكيـل".

الفيديو التالي يكشف لمزيد من التفاصيل عن أزمة شمس البارودي ومشاهدها الساخنة.
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