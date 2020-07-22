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توك شو

أحمد موسى: السراج والمشري وصنع الله والكبير وشكشك يصلون تركيا فى زيارة سرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:50 م
أردوغان
أردوغان
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض القنوات و المواقع فى ليبيا نشرت خبر يوضح أن فايز السراج و المشري و صنع الله و الكبير و شكشك يصلون تركيا فى زيارة غير معلنة.

وتابع أحمد موسي أن الوفد وفقًا للموقع الليبية يضم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان سيتخذ قرار حرب أم سيتراجع.

وأوضح أحمد موسى، أن العالم بالكامل يتحدث عن حلول سياسي، ولكن اردوغان لا يتحدث عن حل سياسي، هدفه سرت والجفرة " البترول و النفط".

ولفت أحمد موسى، إلى أن مصر لن تسمح لـ الديكتاتور أردوغان بالدخول لـ سرت و الجفرة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن رجب طيب أردوغان يريد الهلال النفطى فقط، ولا يريد غيره من ليبيا، ومصر قالت كلمتها ولن تتراجع.

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