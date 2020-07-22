على الهواء مباشرة.. سقوط مراسل مغشي عليه بين يدي الضيف .. فيديو

يتعرض العاملون في مجال الإعلام لكثير من المواقف الصعبة والمختلفة خلال عملهم، فمؤخرًا تسببت درجة الحرارة المرتفعة والشمس الحارقة في إعياء مراسل إحدى القنوات السعودية وسقوطه على الهواء مباشرة.





كان المراسل الذي يدعى "عبدالله الغامدي" يزاول عمله كالمعتاد ويجري لقاءًا مع مدير المسالخ "رائد المطيري" بأمانة جدة، عندما سقط على الأرض متأثرًا بدرجة الحرارة العالية.





بينما كان "عبدالله" المراسل بقناة الإخبارية السعودية، يطرح أسئلته على ضيفه، بدأ يتمايل حتى هوى إلى الأمام، فيما تلقفته يد الضيف قبل أن يسقط على الأرض.

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جرت تلك الواقعة أمام الكاميرا وعلى الهواء مباشرًة، وبعد دقائق من الإغماء عاد "الغامدي" أمام الشاشة وهو يحمل الميكروفون ليطمئن زملائه في الاستوديو على حالته الصحية.





وقال "الغامدي":" اليوم الجو الحار جدًا ودرجة الحرارة قربت على الـ 50، وكان هناك إجهاد حراري، مما أدى إلى بعض الإعياء، وأنني أطمئنكم وأطمئن المشاهدين على صحتي".