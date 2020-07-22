AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

على الهواء مباشرة.. سقوط مراسل مغشي عليه بين يدي الضيف .. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يتعرض العاملون في مجال الإعلام لكثير من المواقف الصعبة والمختلفة خلال عملهم، فمؤخرًا تسببت درجة الحرارة المرتفعة والشمس الحارقة في إعياء مراسل إحدى القنوات السعودية وسقوطه على الهواء مباشرة.

كان المراسل الذي يدعى "عبدالله الغامدي" يزاول عمله كالمعتاد ويجري لقاءًا مع مدير المسالخ "رائد المطيري" بأمانة جدة، عندما سقط على الأرض متأثرًا بدرجة الحرارة العالية.

بينما كان "عبدالله" المراسل بقناة الإخبارية السعودية، يطرح أسئلته على ضيفه، بدأ يتمايل حتى هوى إلى الأمام، فيما تلقفته يد الضيف قبل أن يسقط على الأرض.
اقرأ أيضًا: 
جرت تلك الواقعة أمام الكاميرا وعلى الهواء مباشرًة، وبعد دقائق من الإغماء عاد "الغامدي" أمام الشاشة وهو يحمل الميكروفون ليطمئن زملائه في الاستوديو على حالته الصحية.

وقال "الغامدي":" اليوم الجو الحار جدًا ودرجة الحرارة قربت على الـ 50، وكان هناك إجهاد حراري، مما أدى إلى بعض الإعياء، وأنني أطمئنكم وأطمئن المشاهدين على صحتي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مراسل سي إن إن على الهواء.. فيديو

حاكم مينيسوتا يعتذر لشبكة CNN عن اعتقال مراسلها أثناء تغطية الاحتجاجات

سرقة على الهواء.. مراسلة CNN تتعرض لسطو مسلح أثناء التصوير.. فيديو

ترشيحاتنا

يوم تاريخي.. محمد صلاح يعلق على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور

الإفتاء: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين فقط

متى تجزئ أضحية الأب عن أبنائه المتزوجين؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

طرق تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار وإزالة البقع الصعبة.. ستايلست هبة عادل تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور