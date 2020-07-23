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تعليم

السبت.. تربية فنية حلوان تتابع امتحانات الفرق النهائية

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:01 ص
جامعة
جامعة
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كريم ناصر
تتابع كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك  السبت امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فروع الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 


ومن المقرر ان تبدأ الكلية امتحانات الفرق النهائية اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا  ،وتستمر الامتحانات حتى يوم 26 يوليو 2020 على أن يكون عدد أيام الامتحان 8 ايام وتكون الفترة بين المادة والأخرى يوم أو اثنين على الأقل. 

حيث يلتزم  العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان باستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية. 

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