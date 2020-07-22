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أخبار العالم

النواب الأمريكي يمرر قانونا لإلغاء قرار ترامب بحظر السفر للدول ذات الأغلبية المسلمة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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حسام رضوان

مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون ينهي حظر السفر على مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، مرر المجلس النواب مشروع القانون بعد تصويت جاءت نتيجته 233 صوتا مقابل 183 لصالح إلغاء قرار ترامب.

يتضمن التشريع الذي تقوده النائب جودي تشو لغة تهدف إلى كبح قدرة الرئيس على فرض قيود على السفر على المواطنين من دول أخرى وحظر التمييز الديني على القرارات المتعلقة بالمهاجرين. 

يجادل أنصار التشريع بأنها خطوة ضرورية لإلغاء السياسات التي يعتبرونها تمييزية وعنصرية وغير دستورية. 

أصدر ترامب لأول مرة حظر السفر في عام 2017، وعلق الدخول للقادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا واليمن والصومال - وجميعها دول ذات أغلبية مسلمة.

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