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محافظات

أوقاف كفر الشيخ تكشف إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:05 م
الشيخ سعد الفقي،
الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، أن إجمالي مبيعات الصكوك حتي اليوم بلغت 570 صكًا بمبلغ مليون و26 ألف جنيه حتي الآن، مشيرًا إلى أن المستهدف من المبيعات هو مليون ونصف المليون جنيه.

وجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشكر الجزيل لأهالي كفر الشيخ علي ثقتهم في مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، والمساهمة النبيلة في هذا العمل العظيم.  

وقال الفقي، إن مديري الإدارات الفرعية وقيادات الدعوة كان لهم دور بارز في الدعاية النبيلة للمشروع وكذا أئمة المساجد، مشيرًا إلى تشكيل لجان بكل المركز استعدادًا لتوزيع كميات اللحوم علي المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين.


وتوقع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، زيادة أرقام  المبيعات في الأيام المقبلة، خاصة ونحن في العشر الأول من شهر ذي الحجة وحرص الناس على الانفاق. 

وأوضح، أن صك الأضحية تفويض وتوكيل من المضحي لتقوم الوزارة بالذبح نيابة عنه في المواقيت الشرعية، وتوزيع لحوم الأضاحي على أصحاب الحاجات.

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