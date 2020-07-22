الحوثي يكشف عن اتصالات غير رسمية مع السعودية.. وتلويح بوقف القتال

أكد رئيس الحكومة التابعة لجماعة الحوثي المتمردة، عبد العزيز بن حبتور، أن "اتصالات غير رسمية" أجريت مع المملكة العربية السعودية، حول إمكانية التراجع عن الحرب والدخول في مفاوضات، وفق ماذكرت سبوتنيك.





قال حبتور من العاصمة اليمنية صنعاء : هناك"اتصالات غير رسمية جرت بيننا وبين السعودية، ولكن للأسف توقف الاتصال في الآونة الأخيرة"، ولم يوضح حبتور أوجه التقصير الحوثي التي أدت إلى توقف الاتصالات .









وعبر حبتور عن إمكانية خضوع الحوثيين وإن بطريقة غير مباشرة، حيث تحدث عن "فلسفة الحروب" وقال : إنه تلك التي "تقتضي بأن تكون جاهزا للسلام كما تتجهز للحرب".





اضاف أن حكومته "تحمل غصن الزيتون باليد اليمنى وبندقية كلاشنيكوف باليد اليسرى".





غير إن حبتور ماطل كثيرًا حين قال : " إن وجدنا بابا مفتوحا للحوار لن نتوقف في البحث عن السلام".



