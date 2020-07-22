أخبار الفن.. ناهد السباعي بـ حلة المحشي في حمام السباحة.. حقيقة وفاة طفل Arabs Got Talent

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الفنية على مدار اليوم نرصد أهمها في هذا التقرير..





انتشرت خلال الساعات الماضية عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أخبار كاذبة حول وفاة الطفل حسوني، المتسابق الأسبق ببرنامج





تصدرت الفنانة ناهد السباعي مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد انتشار صورة لها من فيلم "يوم للستات" داخل حمام السباحة برفقة عدد من سيدات منطقتها بالفيلم وظهورهن يتناولن "محشي" في "حلة".





أكد الفنان الكبير سمير صبري أن التليفزيون، ساهم عبر قنواته المحدودة في دعم ممثلين صغارًا، أصبحوا بفضله نجومًا فيما بعد.





حرص الفنان عبد الرحمن ابو زهرة على طمأنة جمهوره ومحبيه على صحته بعد انتشار شائعات تعرضه لوعكة صحية، ونشر عبر حسابه على فيسبوك رد على أحد متابعيه يطلب منه أن يأتي إلى بني سويف ليستضيفه.





تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان عماد محرم، وهو يكشف عن اللغز الشهير لـ فيلم العفاريت، للفنان عمرو دياب، بعد 30 عامًا من مشاركته فيه، وهو ما يتعلق بالكشف عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، التي ظلت تبحث عنها بعد اختطافها.





استمرارا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج حفلات الصيف تحت شعار "مكمّلين معاكم"، والتي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.



