AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. ناهد السباعي بـ حلة المحشي في حمام السباحة.. حقيقة وفاة طفل Arabs Got Talent

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:12 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى - محمد نحلة
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الفنية على مدار اليوم نرصد أهمها في هذا التقرير..

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أخبار كاذبة حول وفاة الطفل حسوني، المتسابق الأسبق ببرنامج 

تصدرت الفنانة ناهد السباعي مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد انتشار صورة لها من فيلم "يوم للستات" داخل حمام السباحة برفقة عدد من سيدات منطقتها بالفيلم وظهورهن يتناولن "محشي" في "حلة".

أكد الفنان الكبير سمير صبري أن التليفزيون، ساهم عبر قنواته المحدودة في دعم ممثلين صغارًا، أصبحوا بفضله نجومًا فيما بعد.

حرص الفنان عبد الرحمن ابو زهرة على طمأنة جمهوره ومحبيه على صحته بعد انتشار شائعات تعرضه لوعكة صحية، ونشر عبر حسابه على فيسبوك رد على أحد متابعيه يطلب منه أن يأتي إلى بني سويف ليستضيفه.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان عماد محرم، وهو يكشف عن اللغز الشهير لـ فيلم العفاريت، للفنان عمرو دياب، بعد 30 عامًا من مشاركته فيه، وهو ما يتعلق بالكشف عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، التي ظلت تبحث عنها بعد اختطافها. 

استمرارا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج حفلات الصيف تحت شعار "مكمّلين معاكم"، والتي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد يوسف السباعي.. 45 عملاً فنياً و6 أفلام لا تنسى في تاريخ السينما المصرية

سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

بعد فك لغز فيلم العفاريت .. إنجي علاء تعلق: ‏الحمد لله إني عشت لحد ماعرفت

مؤلفة العفاريت تهاجم عماد محرم بعد إفشاء سر الفيلم: ميعرفش حاجة عن الأطفال

فيديو جراف.. مؤلفة فيلم العفاريت تكذب الفنان عماد محرم

ترشيحاتنا

اِعتذر للخرفان.. أحمد موسى يلقن الخائن محمد ناصر درسًا فى الوطنية على الهواء

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

ممر شرفي من لاعبي تشيلسي لـ محمد صلاح وفريق ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي| شاهد

بـ الأسود المكشوف.. عبير صبري تتألق بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح