AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال: انقطاع المياه 8 ساعات في الجيزة.. سميرة سعيد تغني باللهجة الليبية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


إليسا تستعد لإطلاق ألبومها الجديد خلال ساعات

نشرت الفنانة اليسا فيديو جديدا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهرت إليسا فى الفيديو الجديد من ألبومها و المقرر عرضه بعد ساعات.



شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها فيديو جديدا على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سميرة من خلال كليب أغنيتها " يا دمع" وهى تغنى باللهجة الليبية.



نشر الفنان محمد صبحى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.


وظهر محمد صبحى برفقة الفنانة منى زكى معلقا على الصورة :" مع تلميذتى منى زكي".



أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة ، قطع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان الجيزة - بداية شارع الهرم) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء  يوم الجمعة  القادمة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.



نشر عبدالله بن الحسين عاهل الأردن تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.


واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله عاهل الأردن في دولة الإمارات أثناء زيارته لبحث سبل التعاون بين البلدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا: ظهور نادر لنادية الجندي.. دعوات هاني رمزي لـ محمد هنيدي.. ورسالة خاصة من إيمي طلعت زكريا

موجز السوشيال ميديا.. عاصي الحلاني يعلن عن أغنيته الجديدة.. شيماء سيف تشعل إنستجرام بالغناء باللهجة العربية

أخبار السوشيال ميديا .. الجمهور يغازل هاجر أحمد .. مي نور الشريف تنعى خالها .. وعمرو محمود ياسين يؤازر شريف منير بعد أزمة التنمر

برفقه أولاده.. حسام الحسيني يشارك جمهوره بصورة جديدة من الساحل الشمالى

شاهد.. محمد صبحى برفقه منى زكى.. ومتابعون: أصحاب الفن الراقى

ما أجملك باللهجة الليبية.. سميرة سعيد تشعل السوشيال ميديا بـ يا دمع

ترشيحاتنا

بتكسب ملايين.. شابة تترك الطب وتتحول إلى كلب

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

النظر في فتحها بعد العيد.. الحكومة: استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة

نصر علام: إثيوبيا تستخدم خطابا لا يتناسب مع قدراتها.. ومصر حصلت على ما تريد

السفن البحرية التركية تهرب من البحرية اليونانية

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح