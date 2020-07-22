موجز السوشيال: انقطاع المياه 8 ساعات في الجيزة.. سميرة سعيد تغني باللهجة الليبية

وظهر محمد صبحى برفقة الفنانة منى زكى معلقا على الصورة :" مع تلميذتى منى زكي".

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة ، قطع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان

- بداية شارع الهرم) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة القادمة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.