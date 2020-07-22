موجز السوشيال: انقطاع المياه 8 ساعات في الجيزة.. سميرة سعيد تغني باللهجة الليبية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
إليسا تستعد لإطلاق ألبومها الجديد خلال ساعات
نشرت الفنانة اليسا فيديو جديدا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت إليسا فى الفيديو الجديد من ألبومها و المقرر عرضه بعد ساعات.
شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها فيديو جديدا على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سميرة من خلال كليب أغنيتها " يا دمع" وهى تغنى باللهجة الليبية.
نشر الفنان محمد صبحى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وظهر محمد صبحى برفقة الفنانة منى زكى معلقا على الصورة :" مع تلميذتى منى زكي".
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة ، قطع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان الجيزة - بداية شارع الهرم) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة القادمة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.
نشر عبدالله بن الحسين عاهل الأردن تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله عاهل الأردن في دولة الإمارات أثناء زيارته لبحث سبل التعاون بين البلدين.