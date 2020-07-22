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رياضة

ليفربول يستعيد هيبته بخماسية في شباك تشيلسي ويرفع درع الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني 8
حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.


وجاء الهدف الأول بعد إستخلاص رائع للكرة من قبل اللاعب نابي كيتا على حدود منطقة جزاء فريق تشيلسي ليطلق تسديدة صاروخية تصطدم بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا قبل ان تسكن الشباك بطريقة رائعة.


ومع الدقيقة 33، ألغي الحكم من تأكيد من تقنية الفيديو هدف لصالح تشيلسي بوجود تسلل ضد اللاعب ماسون مونت.


وعزز ليفربول من تقدمه مع الدقيقة 38، خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة الجزاء يسددها اللاعب ترينت أرنولد بكرة قوية تمر من فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى للشباك بطريقة رائعة.


وسجل الريدز الثالث الأهداف من ركلة ركنية من لصالح ليفربول من الجهة اليسرى ينفذها أندرو روبيرتسون بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة أمام اللاعب جورجينيو فينالدوم الذي يسدد مباشرة كرة قوية تسكن أقصى الزاوية اليسرى للشباك.


وقلص جيرو النتيجة لصالح تشيلسي مع الوقت المحتسب بدلا من الضائع.


ونجح ليفربول من تسجيل الرابع بعد عرضية من ارنولد من الجهة اليمنى ليلعب عرضية دقيقة على رأس اللاعب فيرمينو الذي يحولها ببراعة لتسكن الزاوية اليسرى للشباك.


ورد تشيلسي بالهدف الثاني من هدف سجله المهاجم الشاب تامي أبراهام.


وحاول تشيلسي العودة بهدف ثالث من هجمة سريعة لصالح تشيلسي عن طريق كالوم هودسون أودوي من الجهة اليسرى يلعب عرضية رائعة الى اللاعب كريستيان بوليسيتش الذي يسيطر على الكرة ببراعة ويراوغ ويسدد كرة قوية تسكن أقصى الزاوية اليمنى للشباك.


وأحرز ليفربول الخامس من هجمة مرتدة سريعة لصالح ليفربول عن طريق أندرو روبيرتسون المنطلق من الجهة اليسرى يلعب عرضية الى أليكس تشامبيرلين المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الخامس لصالح فريقه في مباراة اليوم.


ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 96 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل جولتين من النهاية، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
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