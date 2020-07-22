"الضرائب" تكشف أسباب ارتفاع سعر تجديد اشتراك الأندية

قال الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن اشتراكات الأندية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

أوضح فى مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء dmc، مع رامى رضوان، المذاع على قناة dmc، أن الإشتراك للمرة الأول بالأندية يكون عليها ضريبة قيمة مضافة، ويتم دفع ضريبة بقيمة 14% .





وأضاف أنه بالنسبة لتجديد الإشتراك السنوي فى الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فإنه لا ينطبق عليه ضريبة قيمة مضافة ويكون العضو غير ملتزم بدفع أى ضريبة عن تجديد الاشتراك كل عام وليس عليه أى متأخرات ضريبية.





وتابع : من لديه شكوى من ارتفاع ضريبة الاندية فان مصلحة الضرائب لديها كول سنتر 16395 يمكن لأى مواطن الإستفسار من خلاله، موضحا أن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق على السلع والخدمات.



