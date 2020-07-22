AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"الضرائب" تكشف أسباب ارتفاع سعر تجديد اشتراك الأندية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:17 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن اشتراكات الأندية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
 
أوضح فى مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء dmc، مع رامى رضوان، المذاع على قناة dmc، أن الإشتراك للمرة الأول بالأندية يكون عليها ضريبة قيمة مضافة، ويتم دفع ضريبة بقيمة 14% .

وأضاف أنه بالنسبة لتجديد الإشتراك السنوي  فى الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فإنه لا ينطبق عليه ضريبة قيمة مضافة ويكون العضو غير ملتزم بدفع أى ضريبة عن تجديد الاشتراك كل عام وليس عليه أى متأخرات ضريبية.

وتابع : من لديه شكوى من ارتفاع ضريبة الاندية فان مصلحة الضرائب لديها كول سنتر 16395  يمكن لأى مواطن الإستفسار من خلاله، موضحا أن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق على السلع والخدمات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتيسير الالتزام بحقوق الخزانة العامة.. المالية تصدر آلية لتسهيل سداد ضريبة الجدول على السلع والخدمات

ترشيحاتنا

مبلغ خيالى.. تعرف على قيمة أجر ويل سميث على حلقة اعترافات زوجته بالخيانة

يوم تاريخي.. محمد صلاح يعلق على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية غرب مدينة سرت

فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية اليوم عبر هذا الرابط

هيفاء وهبي تعلق على حبس محمد وزيري بتهمة استيلائه على أموالها.. شاهد

الديهي: قناة الجزيرة على علم بعملية بئر العبد قبل وقوعها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور