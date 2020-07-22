محافظ الدقهلية: استكمال تخطيط شوارع المنصورة لتنظيم حركة المرور

تصريحات سرية للغاية.. مسؤولون أمريكيون: خسارة مصر بمثابة انتحار.. تحرك متوقع ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. واشنطن تدرس تأديب أديس بابا لتجاوزاتها الكبرى على نهر النيل.. ومصادر: ترامب قد يفرض عقوبات