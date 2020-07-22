محافظ الدقهلية: استكمال تخطيط شوارع المنصورة لتنظيم حركة المرور

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة العامة للمرور والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة باستكمال أعمال تخطيط شوارع مدينة المنصورة.
وتم العمل في تخطيط شارع عبد السلام عارف بالمنصورة ابتداءا من كوبري المرور وحتى استاد المنصورة وذلك بماكينة التخطيط وتقسيم الحارات إلى جانب ماكينة رسم الأسهم والعلامات الارشادية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هو أول من قرر شراء اول سيارة لتخطيط الشوارع بالدقهلية بتكلفة مليون و300 ألف جنيه منذ حوالي ثلاثة أشهر حيث لم يكن بالمحافظة سيارات لتخطيط الشوارع .
وأوضح أن تخطيط الشوارع يهدف إلى تنظيم حركة سير السيارات بما يضمن السيولة المرورية وضمان سلامة المواطنين والسيارات ويحافظ على المظهر الحضاري للشارع ويوفر العلامات الارشادية لحركة السيارات والمواطنين.
وأكد المحافظ أنه يعمل بالتوازي في إقامة مشروعات خدمية جديدة بالمحافظة إلى جانب تطوير والارتقاء بما هو قائم بالإضافة إلى استحداث مشروعات وخدمات جديدة توفر خدمة للمواطنين في إطار رضا المواطنين بالمحافظة.
وتم العمل في تخطيط شارع عبد السلام عارف بالمنصورة ابتداءا من كوبري المرور وحتى استاد المنصورة وذلك بماكينة التخطيط وتقسيم الحارات إلى جانب ماكينة رسم الأسهم والعلامات الارشادية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هو أول من قرر شراء اول سيارة لتخطيط الشوارع بالدقهلية بتكلفة مليون و300 ألف جنيه منذ حوالي ثلاثة أشهر حيث لم يكن بالمحافظة سيارات لتخطيط الشوارع .
وأوضح أن تخطيط الشوارع يهدف إلى تنظيم حركة سير السيارات بما يضمن السيولة المرورية وضمان سلامة المواطنين والسيارات ويحافظ على المظهر الحضاري للشارع ويوفر العلامات الارشادية لحركة السيارات والمواطنين.
وأكد المحافظ أنه يعمل بالتوازي في إقامة مشروعات خدمية جديدة بالمحافظة إلى جانب تطوير والارتقاء بما هو قائم بالإضافة إلى استحداث مشروعات وخدمات جديدة توفر خدمة للمواطنين في إطار رضا المواطنين بالمحافظة.