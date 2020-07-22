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أخبار العالم

الصين تحذر طلابها الموجودين في أمريكا من خطر الاعتقال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان

أصدرت وزارة الخارجية الصينية تحذيرا لرعاياها في الولايات المتحدة الامريكية من الطلاب من خطر تعرضهم للاعتقال.


وبحسب "بلومبرج"، قالت الوزارة في بيان لها إن هناك زيادة حادة في الآونة الأخيرة في استجواب الطلاب الصينيين، ومصادرة أمتعتهم، واحتجازهم دون سبب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.


وطالبت الخارجية الصينية الطلاب باتخاذ الاحتياطات والاتصال بالسفارة الصينية إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الصينية تلقي سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن تهديدات بتفجير وقتل موظفيها، محملة السلطات الأمريكية المسؤولية.

وقالت هوا تشوم بينج المتحدثة باسم السفارة الصينية على "تويتر" إنه "نتيجة للتشهير والكراهية التي تحرض عليها الحكومة الأمريكية، تلقت السفارة الصينية تهديدات بالتفجير والقتل".

ووصفت قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق القتصلية الصينية في هيوستن بأنه تصعييد غير مسبوق للاضطهاد تجاه الدبلوماسيين الصينيين.

واتهمت المتحدثة باسم السفارة الصينية السفارة الأمريكية في بكين بمهاجمة النظام السياسي الصيني (الشيوعي).


وطالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها بشأن القنصلية، محذرة من أنها سترد بالمثل.

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