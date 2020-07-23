أخبار التوك شو | المالية تعلن خبرًا سارًا للمواطنين.. الحكومة: استمرار منع إقامة الأفراح في الفنادق والشوارع

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الأربعاء العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية....

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الأربعاء العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية....

و تحفيز الاستهلاك الأحد المقبل، موضحًا أن المبادرة جاءت بعد تأثر الاقتصاد بأزمة كورونا.

قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، إنه تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع





قال د. حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إننا نتوقع استمرار تراجع معدلات الإصابة بـ كورونا مع إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أننا لدينا محافظات سجلت صفر إصابات بكورونا.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن العميل الخائن محمد ناصر الإرهابي خرج على القناة الإرهابية وقال إن أحمد موسي عرض الجلسة السرية لمجلس النواب المصري.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة السرية تكون سرية للحفاظ على الأمن القومى، وما قمت بعرضه كان قبل بدء الجلسة.





قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا و الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا لديهم إرادة سياسية للاتفاق بشأن سد النهضة، موضحًا أن تصريحات أثيوبيا اليوم بالبدء في ملء السد يخالف القواعد.





وأضاف عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا استبقت الأحداث و اليوم لا تستطيع تصريف مياه السد.





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صلاة عيد الأضحى ستتم بنفس الآلية المتبعة في صلاة عيد الفطر بنقل الصلاة والتكبيرات من أحد المساجد الكبيرة، أن وزارة الأوقاف تعمل على قواعد وآليات عودة صلاة الجمعة، والوزارة تدرس العودة التدريجية للجمعة وستعرض المقترح على الاجتماع المقبل للجنة الأزمات.





علق نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي، وقال إن هناك 1200 تاجر مشارك فى مبادرة الرئيس السيسي، وأن تكلفة المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.





علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي، وقال إن هناك 1200 تاجر مشارك فى مبادرة الرئيس السيسي، وأن تكلفة المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع ستكون موجودة فى المنافذ ما عدا السيارات.





قال طارق محمد رشدي، ابن الفنان الراحل محمد رشدي، إن والده عندما جاء للقاهرة بالصدفة سكن فى عمارة ليلى مراد دون أن يعرف أنها عمارتها، وانه تمنى ان يعمل معها او يراها.





وتابع طارق محمد رشدي، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن " فى إحدى المرات كان والدى ينتظر الأسانسير وفجأة وجد الفنانة الكبيرة ليلى مراد أمامه فأصيب بدهشة كبيرة وركب الأسانسير معها وكان يمسك عود فى يده، فقالت له أنت عواد، وأجابها بأنه مطرب جديد وسألته عن اسمه، وقالت له ضاحكة :"فى مطرب تخين كدة وبكرش، لازم تخس شوية".





كشف طارق محمد رشدي، ابن الفنان الراحل محمد رشدي، إن والده اعجب بشدة بالاعلامية مفيدة شيحة في بداية مشوارها الاعلامي منذ اكثر من 20 عاما.





وتابع طارق محمد رشدي، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والده اعجب بمهارتها وادائها وحسن مظهرها الذي كان مختلفا في تلك الفترة، معقبًا ضاحكًا: "ابويا كان عنده استعداد يتجوزها".





قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر سبقت العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا .





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " أحلام مواطن " المذاع على قناة " المحور"، :" منظمة مكافحة العدوى في امريكا أكدت انه لا يوجد دليل واحد علمي على إعادة إصابة المتعافين مرة اخرى".





طالب محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي للمياه والصرف الصحي، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية والمنزلية.





وقال حسن في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي "، إنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد لتبدأ من 5000 جنيه بدلًا من ألف بالنسبة للأفراد وتصل إلى 100 ألف جنيه بالنسبة للهيئات والشركات ودور العبادة.