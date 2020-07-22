بدون يأس.. أسرع حيل لإطالة الشعر في لمح البصر

تبحثين عن وصفة سريعة لتقوية الشعر ووقف تساقطه والحفاظ على صحته قويًا ولامعاً إليك وصفات سريعة لإطالة الشعر فى لمح البصر يقدمها موقع بريت سايد لا تترددى فى تجربتها وتساعد أيضًا على وقف تساقط الشعر وتقويته من الجذور حتى الأطراف إليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

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قناع زيت جوز الهند وجل الصبار







المكونات:

زيت جوز الهند

عصير البصل

جل الصبار الطازج





الطريقة :

* في مقلاة ، خذ زيت جوز الهند وامزج جل الصبار. امزجيه جيدًا واغليه لمدة خمس دقائق.

* ثم خذ حوالي ملعقتين من المزيج وأضف إليه أربع ملاعق من عصير البصل.

* انقل الخليط إلى زجاجة رذاذ.



