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رياضة

بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت شرطة ميرسيسايد إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود تمامًا لمدة 48 ساعة لمنع الجمهور من التجمع للاحتفال، واعتقال المشجعين الذين يقتربون من الملعب.

ودفعت شرطة ميرسيسايد بالفعل بقوات إضافية لتأمين محيط الملعب لتفادي تجمع الجمهور للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانة ناديهم لـ 30 عامًا.

ورصدت كاميرات التليفزيون درع الدوري الإنجليزي مزين بالشرائط الحمراء لون قميص ليفربول بعد تتويجه باللقب، وهي المرة الأولى الذي يتزين فيها كأس البطولة الجديد" البريميرليج" بذلك اللون لليفربول، والأولى منذ 30 عامًا.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.

بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي
بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي
بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي
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