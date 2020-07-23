غدا.. غلق منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بزراعة عين شمس





وأكد جلال أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم تظهر أي صعوبات وتمت العملية بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مد فترة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.

وأوضح أنه تم وضع بعض المحظورات لطلاب الدور الثاني وهي ان لا يقوم الطالب برفع البحث أكثر من مرة بالاضافة الي عدم رفع بحث مقرر مكان مقرر اخر او في برنامج آخر حيث يعتبر البحث لاغيا تماما.