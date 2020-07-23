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تعليم

غدا.. غلق منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بزراعة عين شمس

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان نتيجة المقالات البحثية لطلاب فرق النقل ظهرت منذ أيام ويحق للطلاب الذين رسبوا في اول مرة ان يتقدموا مرة ثانية .

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بدء من الموافق 19/7/2020حتي يوم الجمعة الموافق 24/7/2020حتي الساعة 11:59 مساءا ولن يتم مدة هذه الفترة . 

وأشار الدكتور احمد علي الطلاب مراعاه علي ان تكون المقالات البحثية هي نفس الموضوعات السابقة في الدور الاول .
وأوضح أنه تم وضع بعض المحظورات لطلاب الدور الثاني وهي ان لا يقوم الطالب برفع البحث أكثر من مرة بالاضافة الي عدم رفع بحث مقرر مكان مقرر اخر او في برنامج آخر حيث يعتبر البحث لاغيا تماما.

وأكد جلال أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم تظهر أي صعوبات وتمت العملية بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مد فترة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.
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