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برلمان

سامح عيد: الإخوان أرسلوا تأييدهم للملك قبل ثورة يوليو تحسبا لفشلها

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:14 ص
سامح عيد
سامح عيد
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عبد الرحمن سرحان
قال سامح عيد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، في جماعة الإخوان، إن الجماعة كانت تريد أن تسيطر على الحكم بعد ثورة ٢٣ يوليو، وأن يأتمر جمال عبد الناصر بأوامرهم، وهذا كان سبب من أسباب كره الجماعة لجمال عبد الناصر لعدم استجابته لهم.

وأضاف "عيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن النقطة الأساسية أيضا لكره جماعة الإخوان لثورة يوليو وجمال عبد الناصر، هو الصدام الشديد بين الإخوان وعبد الناصر، الذي حدث في عام ١٩٥٤ وتم إعدام 6 من جماعة الإخوان، إلى جانب 3 في عام 1965، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل هناك تارا بين الجماعة وعبد الناصر منذ هذا التوقيت.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانوا يريدون تشكيل الحكومة والسيطرة على الحكم، وكانوا يرون أنه من المفترض أن يدير المرشد البلاد.

وتابع أنه مع طمع الإخوان في الحكم قيل ثورة 23 يوليو مباشرة أرسلوا جوابا للملك يعلنوا تأييدهم له، تحسبا لفشل الثورة، لكن لما نجحت ثورة يوليو، اعتبروا نفسهم الأب الروحي لها، وأنهم جديرون بإدارة البلاد، لكن عبد الناصر حال دون ذلك، مما سبب في تصاعد الخلاف والكره من جانب جماعة الإخوان لعبد الناصر.
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