تمرين التفاصيل لعلاج ضعف الذاكرة

يعانى كثيرون من ضعف الذاكرة وعدم القدرة على تذكر الاشياء بسرعة مما يضعهم فى مواقف محرجة ويؤثر بالسلب على عملهم ودراستهم.
عرض موقع"بولد سكاى " طريقة عمل تمرين التفاصيل المعروف بتمرين الذاكرة السلبية للعلاج ضعف الذاكرة.
يعتمد هذا التمرين على مراقبة الفرد التفاصيل واسترجاعها وتذكر المعلومات لاحقًا على الاقل 4 تفاصيل.
وفى هذا التمرين يكون الإنسان مطالب بمراقبة التفاصيل حول أناس حقيقيين ، مباني ، سيارات ، أفلام أو مسلسلات .
يعد تركيز الانتباه على التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الحقيقيين أكثر فعالية مقارنة بالأشياء، واستدعها في وقت لاحق من اليوم مما يعمل على تحسين عقل .