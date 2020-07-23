تمرين التفاصيل لعلاج ضعف الذاكرة

يعانى كثيرون من ضعف الذاكرة وعدم القدرة على تذكر الاشياء بسرعة مما يضعهم فى مواقف محرجة ويؤثر بالسلب على عملهم ودراستهم.





عرض موقع"بولد سكاى " طريقة عمل تمرين التفاصيل المعروف بتمرين الذاكرة السلبية للعلاج ضعف الذاكرة.





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يعتمد هذا التمرين على مراقبة الفرد التفاصيل واسترجاعها وتذكر المعلومات لاحقًا على الاقل 4 تفاصيل.





وفى هذا التمرين يكون الإنسان مطالب بمراقبة التفاصيل حول أناس حقيقيين ، مباني ، سيارات ، أفلام أو مسلسلات .



