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ثقافة

الوعي الدستوري.. في كتاب "الجمهورية"

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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طارق موسى
صدر عدد يوليو 2020 من كتاب الجمهورية برئاسة تحرير الكاتب الصحفي وليد البلاسي؛ وهو كتاب " الوعي الدستوري – مفاهيم .. وتطبيقات " للمستشار الدكتور خالد القاضي ، رئيس محكمة الاستئناف ، والخبير التشريعي. 

وأكد البلاسي أن " كتاب الجمهورية " يحرص منذ تولى رئاسة تحريره أن يواكب الأحداث الوطنية الجارية على أرض مصر ؛ فصدر هذا الكتاب متزامنًا مع انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها انتخابات مجلس النواب ، ليعرض ويحلل التجربة الدستورية العريقة التي خاضتها مصر عبر تاريخها ، مبينا المفاهيم العامة لماهية وأنواع وموضوعات وصياغة الدساتير.

وأضاف البلاسي أن المؤلف قد أوصى في الكتاب ؛ باستراتيجية وطنية لتجديد الفكر القانوني  في مصر، ونشر الوعي الدستوري ، وإنشاء مجلس رئاسي و( صناعة ) دستور جديد لمصر في نصوص إطارية موجزة محدودة لدولة ديمقراطية مدنية حديثة .

ويقع الكتاب في 364 صفحة ويباع بسعر رمزي عشرين جنيهًا . 

يذكر أنه قد صدر للقاضي 35 كتابًا شملت موضوعات تشريعية وقانونية ووطنية وتوثيقية قضائية متنوعة ، فضلا عن مؤتمراته وندواته ومقالاته ودراساته في الوعي بالقانون والثقافة القانونية والدستورية.
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