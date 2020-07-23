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بين الناس

أحلم بتسديد ديوني.. أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة ناهد عزوز، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تسديد ديون المتراكمة.


 وتقول فى رسالتها: "زوجى توفى وترك لى ثلاثة أطفال منهم طفل مريض بحساسية الصدر ويحتاج لعلاج شهرى يصل إلى ٥٠٠ جنيه، فضلا عن مصروف البيت اليومي".
 
 
وأضافت: "حاولت العمل باليومية، ولكن دون جدوى بسبب نفقة علاج ابنى وإجراء عملية، كما نصحنى الطبيب، وافقت على الشرط اقترضت من أحد أصحاب زوجى وقد اشترط على أخذ قرض بـ١٠ آلاف جنيه مقابل أن أكتب ٣٠ ألف جنيه، بعد إجراء العملية بشهور تردد علىّ صاحب زوجى وطالبنى بالمبلغ ولكنى لم أستطع نظرا للظروف القاسية وبدأ يهددنى بالحبس".


واختتمت رسالتها قائلة: "أنا مواطنة بسيطة مسئولة عن أسرة وليس لهم عائل غيرى كل ما أناشه من فاعلى الخير هو إمدادى بالمبلغ حتى أسد دينى وأنقذ أولادى من التشرد والضياع".

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٧٦٠١٢١١٥٦


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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