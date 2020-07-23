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رياضة

ادعوله بالشفاء العاجل.. شطة يكشف آخر تطورات إصابة مختار مختار بكورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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يسري غازي
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن آخر المستجدات للحالة الصحية لمختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي.

كان مختار مختار و١٨ من لاعبي الإنتاج الحربي تعرضوا الإصابة  بفيروس كورونا فى المعسكر التدريبي بشرم الشيخ استعدادا للدورى الممتاز. 



قال شطة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.." الكابتن مختار أصيب بالكورونا و هو يتلقي العلاج في منزله و هو بخير والحمد لله يستجيب للعلاج. 

اضاف.. اطمئن كل من يسأل عنه من زملائه اللاعبين او الجماهير بمختلف انتماءاتها و كل عشاقه بانه الآن يتماثل للشفاء و لقد تواصلت معه و أخبرني بانه كويس و يتابعه كل أفراد عائلته و المسئولين من الإنتاج الحربي و يتلقي العلاج بصورة منتظمة.. فلندعو له بالشفاء العاجل ان شاء الله..

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم وذلك لانشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.
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