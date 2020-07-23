ادعوله بالشفاء العاجل.. شطة يكشف آخر تطورات إصابة مختار مختار بكورونا

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن آخر المستجدات للحالة الصحية لمختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي.





كان مختار مختار و١٨ من لاعبي الإنتاج الحربي تعرضوا الإصابة بفيروس كورونا فى المعسكر التدريبي بشرم الشيخ استعدادا للدورى الممتاز.













الكابتن مختار أصيب بالكورونا و هو يتلقي العلاج في منزله و هو بخير والحمد لله يستجيب للعلاج. قال شطة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.."





اضاف.. اطمئن كل من يسأل عنه من زملائه اللاعبين او الجماهير بمختلف انتماءاتها و كل عشاقه بانه الآن يتماثل للشفاء و لقد تواصلت معه و أخبرني بانه كويس و يتابعه كل أفراد عائلته و المسئولين من الإنتاج الحربي و يتلقي العلاج بصورة منتظمة.. فلندعو له بالشفاء العاجل ان شاء الله..



