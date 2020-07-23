التزام كبير بالإجراءات.. طبيب: سعداء بانخفاض معدل الإصابات بحذر

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الشعب بدأ يقيس عبر أرقام إصابات فيروس كورونا مدى التحرر من الإجراءات الاحترازية التي سوف يتحرك بها.





وأضاف هاشم بحري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أرقام إصابات كورونا تؤكد وجود انخفاض في معدل الإصابات والوفيات.





لدينا رغبة شديدة التفاؤل من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية قبل جائحة كورونا ". وتابع هاشم بحري "شديدةالتفاؤلأجل





وأكد هاشم بحري "يجب أن تكون الفرحة بانخفاض الإصابات محكومة كي لا نشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات".





ولفت هاشم بحري إلى أن "بعض الأفراد الملتزمين باتباع الإجراءات الاحترازية بدأوا في تخفيف الإجراءات مع انخفاض معدل الأعداد، و علينا إحداث التوازن والحرص مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية".



