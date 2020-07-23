ماهر فرغلي: أهم ثوابت السياسة الخارجية التركية توظيف جماعة الإخوان المسلمين.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن المؤامرة على مصر في الفترة الاخيرة مكتملة الأركان وهذا بسبب التنمية والنهوض وبسبب الوقفة امام مشروع الاسلام السياسي "المشروع الإخواني" في المنطقة .





وأضاف ماهر فرغلي خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن خلال الفترة الأخيرة لم نشهد أي عمليات ارهابية في سيناء ولكن العملية التي حدثت أمس جاءت لهدم معنويات وطموح الشعب المصري في بناء دولته .





، ان الارهابيين كان معهم 4 سيارات مفخخة وحاولوا ان يدخلوا الى الكمين ولكن القوات المسلحة المصرية تصدت لهم وهذا يدل علي استشعار المسؤولية ومعرفة الجيش لما سيحدث . وأوضح ماهر فرغلي الارهابيينالىالكمين





وتابع : ان هذه العملية فشلت اعلاميا وعسكريا وواقعيا مؤكدا علي ان المليشيات المتواجدة في ليبيا عددها 300 مليشيا مؤكدا علي أن اهم ثوابت السياسة الخارجية التركية هي توظيف جماعة الإخوان المسلمين .



