أخبار التوك شو.. الحكومة: استمرار منع إقامة الأفراح فى الفنادق.. وزير الري السابق يطالب الخارجية باستدعاء السفير الإثيوبي.. الصحة: نتوقع الوصول لصفر إصابات بـ كورونا منتصف سبتمبر 2020

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الأربعاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









قال الإعلامي أحمد موسى، إن العميل الخائن محمد ناصر الإرهابي خرج على القناة الإرهابية وقال إن أحمد موسى عرض الجلسة السرية لمجلس النواب المصري.









قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إنه عقد بالأمس اجتماع مصغر لرؤساء القمة الأفريقية بحضور الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تم الاتفاق خلاله على نقاط رئيسية.









قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: "إننا نتوقع استمرار تراجع معدلات الإصابة بـ كورونا مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".









علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي، وقال إن هناك 1200 تاجر مشارك فى مبادرة الرئيس السيسي، وأن تكلفة المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.









قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إنه تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل، موضحًا أن المبادرة جاءت بعد تأثر الاقتصاد بأزمة كورونا.









قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه صدر تكليف من الرئيس السيسي بضرورة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى لمساعدة المواطنين على شراء مستلزمات العيد.









قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن اشتراكات الأندية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.



