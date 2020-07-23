نتائج الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.. إنتر يتعادل وروما يسحق سبال

سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة إنتر ميلان وضيفه فيورنتينا التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن إطار الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي.





ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 73 وظل في المركز الثالث في سلم الترتيب، متخلفًا عن يوفنتوس بفارق 7 نقاط، لكن الأخير مازال لم يخُض مباراته هذه الجولة، وفي حال نجح الأخير بالانتصار على أودينيزي غدًا، فإنه سوف يطرد النيراتزوري من المنافسة بشكل رسمي.





ولعبت أكثر من مباراة في نفس توقيت مواجهة الإنتر وفيورنتينا، حيث حقق جنوى الفوز على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، ليبتعد بشكل أكبر عن شبح الهبوط بعد أن رفع رصيده للنقطة رقم 36.





وجاءت نتائج باقي المباريات كالآتي:



