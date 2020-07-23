AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

24 سببا غير متوقع للنسيان وفقدان الذاكرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:57 ص
اسباب غير متوقعة
اسباب غير متوقعة للنسيان وفقدان الذاكرة
Advertisements
اسماء محمد
تعد الذاكرة من اهم الاشياء التى منحها الله للانسان فهى المسئولة عن تخزين كل شئ اسماء الاشخاص والاماكن والمهام والاحداث  وغيرها الكثير من الامور.

توجد عدة انواع للنسيان وكلنا معرضين له لكن عندما يحدث بشكل متزايد وبشكل متكرر يؤثر بالسلب على حياة الانسان وعمله ولكى تتجنب المعاناة من هذا الامر نقدم اهم اسباب فقدان للوقاية منها واستشارة الطبيب حال حدوثها بالفعل.
وإليكم أهم أسباب فقدان الذاكرة حسبما ذكره موقع "بولد سكاى" .
مضادات الاكتئاب 
مضادات الهيستامين 
الأدوية المضادة للقلق 
الادوية الباسطة للعضلات  
المهدئات 
علاجات النوم
مسكنات الألم بعد الجراحة 
تناول الكحول أو التدخين أو المخدرات 
نقص فيتامين ب 12.
 الحرمان من النوم. 
علاجات السرطان مثل زرع النخاع العظمي. 
إصابة في الرأس . 
خلل الغدة الدرقية. 
وجود ورم او عدوى في المخ
التعرض لصدمة عاطفية.
 الإجهاد الشديد. 
المعاناة من مرض عقلي.
جراحة المخ أو القلب. 
الاضطرابات النفسية 
أنواع معينة من النوبات. 
العلاج بالصدمة الكهربائية. 
الأمراض التنكسية العصبية مثل باركنسون. 
المعاناة من صداع نصفي. 
الاصابة بالسكتة الدماغية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض تؤكد نقص فيتامين ب 12 .. أبرزها كثرة النسيان

أدعية للمذاكرة والامتحان.. تساعدك على الحفظ وتجنب النسيان

خطر على الصحة أم لا؟.. تعرف على أسباب فرط التعرق عند الرجال

مشروب يقلل النسيان خلال 24 ساعة

اكتشف أسرع طعام لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان

ترشيحاتنا

بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

أغرب بقاع الأرض.. اكتشاف ثقوب في قلب المحيط لأول مرة

رسالة نارية من مجدي عبدالغني لـ ميدو .. فيديو

معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية اليوم عبر هذا الرابط

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

AdvertisementS

هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الإفتاء: يجوز القراءة من المصحف ولمسه دون وضوء في حالتين فقط

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور