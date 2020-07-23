24 سببا غير متوقع للنسيان وفقدان الذاكرة

تعد الذاكرة من اهم الاشياء التى منحها الله للانسان فهى المسئولة عن تخزين كل شئ اسماء الاشخاص والاماكن والمهام والاحداث وغيرها الكثير من الامور.





توجد عدة انواع للنسيان وكلنا معرضين له لكن عندما يحدث بشكل متزايد وبشكل متكرر يؤثر بالسلب على حياة الانسان وعمله ولكى تتجنب المعاناة من هذا الامر نقدم اهم اسباب فقدان للوقاية منها واستشارة الطبيب حال حدوثها بالفعل.

وإليكم أهم أسباب فقدان الذاكرة حسبما ذكره موقع "بولد سكاى" .

مضادات الاكتئاب

مضادات الهيستامين

الأدوية المضادة للقلق

الادوية الباسطة للعضلات

المهدئات

علاجات النوم

مسكنات الألم بعد الجراحة

تناول الكحول أو التدخين أو المخدرات

نقص فيتامين ب 12.

الحرمان من النوم.

علاجات السرطان مثل زرع النخاع العظمي.

إصابة في الرأس .

خلل الغدة الدرقية.

وجود ورم او عدوى في المخ

التعرض لصدمة عاطفية.

الإجهاد الشديد.

المعاناة من مرض عقلي.

جراحة المخ أو القلب.

الاضطرابات النفسية

أنواع معينة من النوبات.

العلاج بالصدمة الكهربائية.

الأمراض التنكسية العصبية مثل باركنسون.

المعاناة من صداع نصفي.

الاصابة بالسكتة الدماغية.



