أهم الأخبار.. قرارات حكومية جديدة بشأن كورونا.. ترامب يتوعد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. ومحمد صلاح يتزين بعلم مصر في إنجلترا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي..
الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء
الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"" اقرأ المزيد "
كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، اليوم الاربعاء، نقلا عن مصادر في الإدارة الامريكية، عن دراسة إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف بعض المساعدات إلى إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة، وما ترتب عليه من تدهور العلاقات مع دول المصب "مصر- السودان" اقرأ المزيد ".
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٠ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم ، بمناسبة الاحتفال بكل من العيد الثامن والستين لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢ ، وعيد الأضحى المبارك " اقرأ المزيد ".
قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى السابق أن توقيت الإعلان عن ملء السد بصورة فردية دون تشاور أو توافق بين الدول الثلاثة غير مناسب وهذا القرار خرق للاتفاقية بين الدول الثلاثة 2015 " اقرأ المزيد " .
احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " اقرأ المزيد ".
عرض تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، على الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة، أن يعمل معه في فيلمه الجديد، الذي يعمل عليه حاليا" اقرأ المزيد ".
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا" اقرأ المزيد".