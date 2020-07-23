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أخبار العالم

أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية والكاريبي، كسرت حاجز الـ4 ملايين حالة. 

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر من 67 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال أخر 24 ساعة، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات. 

وانطلقت المرحلة النهائية للقاح ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا، صينى الصنع، فى البرازيل، حيث تلقى المتطوعون الجرعات الأولى مما يأمل المسئولون أن يغير قواعد اللعبة فى هذا الوباء العالمي.
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