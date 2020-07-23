أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية والكاريبي، كسرت حاجز الـ4 ملايين حالة.





ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر من 67 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال أخر 24 ساعة، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات.



