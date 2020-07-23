AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بحظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:32 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
Advertisements
أ ش أ
نشرت الجريدة الرسمية أمس، الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ٣ أشهر بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين المقبل وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٢٠.

وبحسب القرار، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

عشرات المدن الأمريكية تعلن حظر التجول أو تمديده مع استمرار مظاهرات مقتل فلويد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات التصدي لانتشار كورونا

5 سنوات على معركة 1 يوليو .. القوات المسلحة تنجح فى إحباط مخطط إعلان ولاية سيناء بالشيخ زويد.. وزيارة السيسي لشمال سيناء بالزي العسكري.. فيديو وصور

مدبولي يصدر قرارا بحظر التجول في بعض المناطق برفح

ترشيحاتنا

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

رسالة نارية من مجدي عبدالغني لـ ميدو .. فيديو

فيضان كبير فى السودان خلال أسبوعين.. عباس شراقي: لا نثق فى تصريحات إثيوبيا حول ملف السد

3 أرقام قياسية في اكتساح ليفربول غريمه تشيلسي والتتويج بالدوري الإنجليزي

أخبار التوك شو | المالية تعلن خبرًا سارًا للمواطنين.. الحكومة: استمرار منع إقامة الأفراح في الفنادق والشوارع

مصر تتجاوز كورونا.. 7 إجراءات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصابون بكورونا.. انتشال آلاف الجثث من شوارع بوليفيا.. صور

لا مفر.. شاهد لحظة قفز طفلين من النافذة هربا من حريق ضخم| فيديو وصور

لأول مرة.. مرسيدس إس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة قبل تدشينها..صور