ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011

ارتفعت أسعار الذهب والفضة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والتي دفعت المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة.





وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الصين بإغلاق قنصليتها في "هيوستن" وشددت واشنطن على أن القرار يهدف إلى حماية الملكية الثقافية الأمريكية.





كما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.





وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، 1.8٪، إلى 1856.80 دولار للأونصة أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011





وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا يوم الثلاثاء، بشأن خطة للتعافي، بقيمة 750 مليار يورو، فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.





كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار، الذي يقبع قرب أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر.





وواصلت الفضة صعودها وزادت، بنسبة 4.7٪، إلى 22.33 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها، منذ أكتوبر 2013.



