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مخالف للاتفاقيات.. وزير الري الأسبق: إثيوبيا خزنت 4.9 مليار متر مكعب خلال 15 يوما ..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:26 ص
سد النهضة
سد النهضة
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اسراء صبري
قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا قامت بعمل منفرد ولم تحترم الاتفاقيات مع مصر والسودان بشأن ملء سد النهضة، متابعا "إثيوبيا بدأت في ملء السد ولكنها تعللت اليوم بأن الأمطار كانت تتساقط بكمية كبيرة".

وأضاف "نصر الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كمية الأمطار كانت أكثر من تصرفات السد، وبالتالي تم تخزين المياه، معقبا "كل هذه الأقاويل ما هي إلا كذب".

وأوضح وزير الري الأسبق، إنه تم إثبات كذب إثيوبيا عبر دولة السودان عندما قامت بقياس نسبة المياه الخاص بها، حيث لم تحصل السودان على النسبة الخاصة بها من المياه.

وأضاف أن إثيوبيا قامت باستغلال الموقف وقامت بملء السد، حيث قامت بتخزين 4.9 مليار متر مكعب من الماء خلال 15 يوما، مشددا على أن هذا الملء مخالف للاتفاقات.

وأوضح أن تصريحات الجانب الإثيوبي وفيديو ملء السد الذي إذاعته مستفز ويمكن الرد عليه من خلال السفير الإثيوبي في مصر، متابعا: لا يمكن للجانب الإثيوبي أن يتحكم في مياه النيل بنسبة 100%.

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