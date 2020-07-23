AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

للسيطرة على الفيروس كورونا.. الهند تستخدم خوذة ذكية لكشف المصابين

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قررت السلطات الهندية استخدام خوذة ذكية للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا؛ بعد تسجيل الهند لأعلى أرقام إصابة بالفيروس خلال الأيام السابقة. 

وتم استخدام هذه الخوذة الذكية من قبل إمارة دبي والعديد من البلاد مثل الصين وإيطاليا وغيرها وثبتت فعاليتها في التقليل من الإصابة بكورونا.

ويمكن لهذه الخوذة الذكية قياس درجة الحرارة لحوالي 6 آلاف شخص في حوالي ساعتين ونصف فقط وهو يوضح الفارق الكبير من الطرق التقليدية واستخدام التقنية الحديثة.

كما أعلنت مدينة بومباي الهندية في وقت سابق عن استقبال 4 خوذات ذكية من مدينة بوين المجاورة تبلغ تكلفتها حوالي 7 آلاف يورو في ظل محاربة كل منهما لتفشي  فيروس كورونا.

اقرأ أيضا


والسبب هو الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين حيث ثالث دولة تتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل متجاوزة لعدد الإصابات في الصين التي بدأت منها الجائحة وذلك بحسب الأرقام المعلنة.

وعلى الرغم أن الهند أعلنت عن مليون مصاب بفيروس كورونا فإن الخبراء يعتقدون أن الأعداد الحقيقية تزيد بكثير عن الأرقام المعلنة من الحكومة الهندية التي لا تجري سوى عدد ضئيل من الفحوصات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسيلة جديدة لكشف مصابي كورونا في مواصلات دبي

للوقاية من كورونا.. إيطاليا تستخدم خوذا ذكية لقياس درجة حرارة المسافرين .. فيديو

المركز الخامس عالميا.. إصابات كورونا تصل إلى مرحلة خطيرة فى الهند

بمزايا خيالية.. ابتكار كمامة ذكية للوقاية من فيروس كورونا.. شاهد

ارتفاع قياسي.. الهند تسجل حوالي 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

لإنهاء اعتمادها على الصين.. آبل تستثمر مليار دولار في الهند للتوسع في إنتاج آيفون

ترشيحاتنا

هاشتاج # فخر_العرب يتصدر تويتر.. ومغردون: علم مصر منور إنجلترا

محمد سامي: لا خلاف بين أحمد السقا ومحمد رمضان بسبب مسلسل نسل الأغراب.. شاهد

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

بسبب علم مصر.. يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح

للسيطرة على الفيروس كورونا.. الهند تستخدم خوذة ذكية لكشف المصابين

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور