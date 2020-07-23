للسيطرة على الفيروس كورونا.. الهند تستخدم خوذة ذكية لكشف المصابين

قررت السلطات الهندية استخدام خوذة ذكية للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا؛ بعد تسجيل الهند لأعلى أرقام إصابة بالفيروس خلال الأيام السابقة.





وتم استخدام هذه الخوذة الذكية من قبل إمارة دبي والعديد من البلاد مثل الصين وإيطاليا وغيرها وثبتت فعاليتها في التقليل من الإصابة بكورونا.





ويمكن لهذه الخوذة الذكية قياس درجة الحرارة لحوالي 6 آلاف شخص في حوالي ساعتين ونصف فقط وهو يوضح الفارق الكبير من الطرق التقليدية واستخدام التقنية الحديثة.





كما أعلنت مدينة بومباي الهندية في وقت سابق عن استقبال 4 خوذات ذكية من مدينة بوين المجاورة تبلغ تكلفتها حوالي 7 آلاف يورو في ظل محاربة كل منهما لتفشي فيروس كورونا.





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والسبب هو الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين حيث ثالث دولة تتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل متجاوزة لعدد الإصابات في الصين التي بدأت منها الجائحة وذلك بحسب الأرقام المعلنة.



