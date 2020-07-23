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سيارات

نصائح مهمة اتبعها أثناء السفر

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من الأشخاص حول العالم، خاصة الأطفال، يعانون من بعض المشاكل الصحية أثناء السفر كالغثيان، وهو ما يسبب إفساد الكثير من السفريات والرحلات.


وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح الهامة للاستمتاع بالرحلات بدون مشاكل صحية.


يجب عدم الإكثار من الطعام قبل السفر، كما يفضل تناول المأكولات الجافة مثل البسكويت والنشادر، حيث تساعد على امتصاص الأحماض الزائدة في المعدة مما يعمل على تهدئتها.


يفضل ارتداء الملابس المريحة القطنية، حيث تساعد على التأقلم مع درجات الحرارة العالية بشكل أفضل.


يفضل فتح نافذة السيارة وترك الهواء المنعش يصطدم بوجه المسافرين المصابين بالدوار لفترة والاستغناء عن المكيف.


ابتعد عن دخان السجائر لأنها من الأشياء التي تثير الغثيان خلال الحركة، لذلك يجب عدم التدخين في السيارة أثناء السفر، خاصة مع تشغيل المكيف.


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يجب الحرص عند التوقف للراحة أن يتم إيقاف السيارة في الظل، وإذا لزم الأمر يمكن تغطية التابلوه بقطعة عاكسة كي لا ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة، مما يسبب الغثيان لقائد السيارة ومن معه.
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