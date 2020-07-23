نصائح مهمة اتبعها أثناء السفر

وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح الهامة للاستمتاع بالرحلات بدون مشاكل صحية.









يجب عدم الإكثار من الطعام قبل السفر، كما يفضل تناول المأكولات الجافة مثل البسكويت والنشادر، حيث تساعد على امتصاص الأحماض الزائدة في المعدة مما يعمل على تهدئتها.









يفضل ارتداء الملابس المريحة القطنية، حيث تساعد على التأقلم مع درجات الحرارة العالية بشكل أفضل.





يفضل فتح نافذة السيارة وترك الهواء المنعش يصطدم بوجه المسافرين المصابين بالدوار لفترة والاستغناء عن المكيف.





ابتعد عن دخان السجائر لأنها من الأشياء التي تثير الغثيان خلال الحركة، لذلك يجب عدم التدخين في السيارة أثناء السفر، خاصة مع تشغيل المكيف.











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