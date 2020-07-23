حدث ليلا.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية.. خالد الغندور يهدد بترك قناة الزمالك بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. وحبس محمد وزيري بتهمة استيلائه على أموال هيفاء وهبي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الوقائية الجديدة بشأن فيروس كورونا؛ تتعلق بالمؤتمرات فقط، على ألا يزيد عدد الحضور على 50 شخصا، وليس الأفراح وقاعات العزاء، وما زالت دور المناسبات مغلقة حتى إشعار آخر.
نفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات متداولة حول وفاتها، مشيرة إلى أن هناك لايف غدا عبر صفحتها في تمام الساعة الثالثة عصرا.
كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول عمليات القرصنة التي تعرضت لها شخصيات بارزة على منصته مؤخرا، مرجحًا احتمالية وصول المخترقين إلى صندوق الرسائل الخاصة لما يصل إلى 36 من 130 حسابا ضمن تلك المستهدفة في الهجوم الأخير، بما يشمل أحد المسئولين المُنتخبين في هولندا.
أفادت قناة "الجماهيرية" المحلية الليبية، في نبأ منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة غرب مدينة سرت.
في لحظة صادمة على الهواء مباشرة تعرض مذيع قناة الإخبارية لحالة إغماء مفاجئة أثناء أداء عمله، ليسقط فوق ضيفه الذي صرخ مرددًا "بسم الله .. بسم الله" من هول الموقف.
بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك
علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، مقدم برنامج "زملكاوي"، على المشادة التي وقعت بينه ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على الهواء أثناء مداخلة هاتفية.
علقت الفنانة هيفاء وهبي على حبس محمد وزيري، مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية استيلائه على 63 مليون جنيه من أموالها.
وأضاف "أمين"، أثناء تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، ردًا على تساؤل الإعلامى مفيد فوزى عن تصرفه بشأن تعرض نجلته للتحرش، قائلًا "ممكن اخد حضرتك ونروح نزوره هوا جنبنا هنا فى المستشفى، ملحقش يتقبض عليه خد الطريحة المحترمة وراقد جنبنا فى المستشفى".
أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بـ تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، بعد التتويج باللقب، والفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.
علق فريق ليفربول الإنجليزي على ظهور لاعبه محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
قال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إن نيابة ثانٍ الشيخ زايد، قررت حبس محمد وزيري مدير أعمال الفنان اللبنانية، في البلاغات المقدمة ضده من الفنانة بتهمة الاستيلاء على أموالها.
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات مستمرة في تطبيقها خلال فترة العيد، وذلك بمعنى أن المواصلات العامة لن يتم تعطيلها خلال عيد الأضحى مثلما حدث في عيد الفطر.
توج نادي ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة عشر في تاريخه، رسميًا، وذلك بعد نهاية مباراته أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة البريميرليج.
في لحظات تحبس الأنفاس قفز شقيقان من نافذة الشقة هربا بجلدهما من النيران المشتعلة، وقد التقطهما رجال الإنقاذ بطريقة غريبة.