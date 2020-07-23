حدث ليلا.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية.. خالد الغندور يهدد بترك قناة الزمالك بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. وحبس محمد وزيري بتهمة استيلائه على أموال هيفاء وهبي

كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول عمليات القرصنة التي تعرضت لها شخصيات بارزة على منصته مؤخرا، مرجحًا احتمالية وصول المخترقين إلى صندوق الرسائل الخاصة لما يصل إلى 36 من 130 حسابا ضمن تلك المستهدفة في الهجوم الأخير، بما يشمل أحد المسئولين المُنتخبين في هولندا.



