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منوعات

مأساة طفلة.. ماتت من الحرارة بعد تسللها لسيارة والدتها

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
توفيت طفلة صغيرة وتقاتل شقيقتها البالغة من العمر سنة واحدة من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن ركبت في سيارة والدتها شديدة السخونة. 

استيقظت الأم "كايلي بيتشينيك" البالغة من العمر 21 عامًا، من غفوتها لتجد ابنتيها مفقودتين واتصلت بالشرطة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

عثر ضابط شرطة ولاية أركنساس على ابنتها "لايكن" ذات الـ 3 أعوام متوفية، وأوليفيا البالغة من العمر 15 شهرًا ، فاقدة للوعي في المقعد الخلفي للسيارة، حيث استغلتا الطفلتان غفوة  والدتهما، ودخلتا للعلب في السيارة.

كانت درجات الحرارة في "بونفيل" خلال الحادث أعلى بكثير من 30 درجة مئوية، حيث كانت السيارة متوقفة خارج المنزل، وقد تم نقل "لايكن"  إلى مستشفى في بونفيل حيث أعلنت وفاتها، بينما كانت "أوليفيا" في حالة حرجة.

تم نقل جثة الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى مختبر ولاية أركنساس للجريمة بعد الوفاة، وقال بيان للشرطة أن كليهما من ضحايا الحرارة أثناء وجودهما داخل سيارة كانت متوقفة خارج منزل والدتهما.
حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من تعرض الأطفال لخطر الإصابة بضربة شمس وربما الموت إذا تركوا في المركبات الساخنة.

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