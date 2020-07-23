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فن

نبيلة عبيد: بدايتى كانت سبب نجوميتى

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:19 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن الفترة التى مرت بها فى بدايتها وتحديدا الأعمال التى قدمتها فى لبنان وسوريا والتى يرصدها كتاب "سينما نبيلة عبيد" بشكل عابر. 

وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد": كانت بدايتى الفنية قوية للغاية خاصة أنها كانت مع مخرجين كبار وتحديدا مع مخرج عاطف سالم الذى وقف بجوارى ومنحنى ثقة كبيرة ولكن بعد فترة وتحديدا بعد النكسة قدمت بعض الأعمال فى لبنان وسوريا لم يكونوا على المستوى المطلوب وسرعان ما توقفت عن تقديمها وعدت سريعا إلى أعمالى المعهودة. 

وأضافت نبيلة قائلة: أتصور أن أبرز فترة فى حياتى الفنية هى مرحلة البدايات والتى شهدت بداية نجوميتى وكانت الركيزة الأساسية التى بنى عليها شهرتى ونجوميتنى. 

يذكر أن نبيلة عبيد قدمت فى رمضان الماضى مسلسل سكر بزيادة مع الفنانة نادية الجندى وهالة فاخر وإخراج وائل إحسان. 
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