المالية تعفي الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. يتصدر النشرة الاقتصادية لـ صباح البلد

قدّمت الإعلامية هند النعسانى ، اليوم ، الخميس ، النشرة الإقتصادية ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
وجاءت أبرز مانشيتات وعناوين النشرة الإقتصادية كالتالي :
"المالية" تعفي الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة.
وزير الإسكان يشدد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه.
12.3 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال 6 شهور.
4 ملايين عميل مستفيد من التمويل متناهي الصغر بإجمالي يتجاوز 40 مليار جنيه .
ضخ 70 طن لحوم يوميا بمنافذ القابضة استعدادا لعيد الأضحى.
2.111 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال 6 أشهر .
حصول 12 فندقا بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية.
تطبيق منظومة جديدة للخبز المدعم الشهر المقبل.
رئيس التأمين الإجتماعي : كل منافذ الهيئة متاحة الخميس لصرف معاشات الشريحة الأولى.