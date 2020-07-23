AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعلان أسعار خراف الأضاحي بمنفذ الإدارة الزراعية في سفاجا

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:20 ص
خراف الأضاحي
خراف الأضاحي
Advertisements
إبراهيم جادالله
 أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، أن الإدارة الزراعية بسفاجا وفرت خراف للأضاحي لن تزيد على أسعار العام الماضي .

وأشارت رئيس المدينة إلى أن أسعار الكيلو القائم من الخراف لن يزيد على 59 جنيها، كما يمكن للراغبين في حجز الأضاحي التقدم بطلب الى الإدارة الزراعية. 

وأشارت إلى أن أضاحي وزارة الزراعة تتمتع بجودة عالية نظرا لنظام الرعاية والتغذية للحيوانات التي يتم تربيتها وفقا للقواعد الفنية للتربية بمركز البحوث الزراعية.

وقد أعلن المهندس احمد كمال عبد الرحيم، مدير الادارة الزراعية بسفاجا، بأن الإدارة بدأت تسليم خراف العيد  وسيستمر العمل الى يوم وقفة عرفات  والبيع سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوميا بالتنسيق مع إدارة التعاون والإنتاج بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا. 

وتوجهت "رئيس المدينة" بالتهنئة إلى أهالي مدينة سفاجا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
إعلان أسعار خراف الأضاحي بمنفذ الإدارة الزراعية في سفاجا
إعلان أسعار خراف الأضاحي بمنفذ الإدارة الزراعية في سفاجا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم.. و65 شادرا لبيع الأضاحي

التموين: 65 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية استعدادا لعيد الأضحى

وزير التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى

المانجروف.. شاهد القطفة الأولى لعسل نحل المشروعات الزراعية بسفاجا

لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين.. حملات تموينية مكثفة بسفاجا

تعرف على أسعار العجول استعدادا لعيد الأضحي المبارك..فيديو

ترشيحاتنا

الحجز يبدأ غدًا الجمعة.. مواعيد قطارات العيد الإضافية بالتفصيل

السيسى: نستمد من ثورة 23 يوليو المجيدة العزم والإرادة والإصرار.. فيديو

فيديوجراف.. علاج فيروس كورونا عن طريق الاستنشاق

سمية الخشاب تخطف الأنظار بسيارة Bmw

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

بكين خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي

AdvertisementS

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

السيسى: نستمد من ثورة 23 يوليو المجيدة العزم والإرادة والإصرار.. فيديو

السيسي للمصريين: كونوا على قلب رجل واحد لمواجهة "أمور بالغة الخطورة".. فيديو

هل تسمح الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى.. مجلس الوزراء يجيب

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

هل أعيد الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع؟.. أمين الفتوى يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور