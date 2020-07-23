إعلان أسعار خراف الأضاحي بمنفذ الإدارة الزراعية في سفاجا

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم، أن الإدارة الزراعية بسفاجا وفرت خراف للأضاحي لن تزيد على أسعار العام الماضي .





وأشارت رئيس المدينة إلى أن أسعار الكيلو القائم من الخراف لن يزيد على 59 جنيها، كما يمكن للراغبين في حجز الأضاحي التقدم بطلب الى الإدارة الزراعية.





وأشارت إلى أن أضاحي وزارة الزراعة تتمتع بجودة عالية نظرا لنظام الرعاية والتغذية للحيوانات التي يتم تربيتها وفقا للقواعد الفنية للتربية بمركز البحوث الزراعية.





وقد أعلن المهندس احمد كمال عبد الرحيم، مدير الادارة الزراعية بسفاجا ، بأن الإدارة بدأت تسليم خراف العيد وسيستمر العمل الى يوم وقفة عرفات والبيع سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوميا بالتنسيق مع إدارة التعاون والإنتاج بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.



