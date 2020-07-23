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محافظات

المجلس التنفيذى بالجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:16 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أشاد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتصدي البطولي الحازم للقوات المسلحة وإحباطها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة بئر العبد شمال سيناء مما أسفر عن مقتل 18 من العناصر التكفيرية واستشهاد 2 وإصابة ٤ من أبطال الجيش المصري. 

وتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطال البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان, سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأثنى راشد على يقظة القوات المسلحة المصرية و بالتضحيات العظيمة التي يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا علي الدعم الكامل من قيادات ومواطني محافظة الجيزة للجيش والشرطة المصرية في حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس. 

ولفت إلى أن المناورات التي نفذتها قواتنا المسلحة بالقطاع الاستراتيجي الغربي تعكس مدي الجاهزية الكاملة لدي قواتنا المسلحة لمواجهه اي تحديات ودحر اي مخططات عدائية  .

المجلس التنفيذى بالجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب
المجلس التنفيذى بالجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب
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